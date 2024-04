Rotary-Club Leverkusen Rhein-Wupper lädt zum großen Familienfest Ausfahrt mit dem Oldtimer – Rennen mit dem Bobbycar

Als Andreas Salge vor einiger Zeit diese Frage stellte, war die Antwort recht schnell klar: „Machen wir ‚nen Waffelstand am Markt oder machen wir was Großes?“ Die die Mitglieder des Rotary-Clubs Leverkusen Rhein-Wupper votierten für „was Großes“ – aber etwas, bei dem die Besucher im Mittelpunkt stehen und nicht die Organisatoren. Die anschließende Themensammlung brachte um die 30 Ideen hervor. Diese machte das Rennen: Am Samstag, 4. Mai, läuft die Premiere für das Rotary-Familienfest am Haus Diepental.