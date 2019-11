Karneval : „Rot Gold“ wird 20 und feiert acht Stunden Karneval

Ein kleines Jubiläum haben die Jecken von Rot Gold Leverkusen ausgiebig gefeiert: Zum 20. Mal ließen sie den Nubbel auferstehen, und seit 20 Jahren besteht der Verein. Den 20. Geburtstag beging die Gesellschaft ausgelassen bei ihrem Senator Samet in der Stadthalle Bergisch-Neukirchen mit großem Programm und einer Tombola.

Als Eisbrecher fungierten die Mädels von „Jeck op Danze“ von der Karnevalsgesellschaft Fidelio-Manfort mit tollem Gardetanz. Weiter ging es mit der kompletten „KG Stadtgarde Opladen“ und ihrem Präsidenten Thomas Lingenauber. Es folgten „die Fründe aus Schliebisch“ mit dem Präsidenten der KG Grün Weiß Schlebusch, Chistoph Marx. Die „Mädsche un Junge“ der KG Isenburger aus Kölle zeigten ihre Tänze und Andi, ihr Kommandant und Trainer erfüllte sich selbst einen Wunsch: ein Mal in die Bütt. Abgelöst wurde das Ehrentanzkorps der Rot-Goldenen von den „Flöckchen“. Eine Travestieshow der Extraklasse boten „Swany“ und Freundin. Das Kinder- und Jugendtanzcorps des RCC aus Rüsroth baute singend und textsicher akrobatische Figuren auf der Bühne auf. „HP Johnen“ erhielt für seinen Auftritt seinen ersten Sessionsorden in Bergisch Neukirchen. Die Showtanzgruppe der KG Fidelio-Manfort „Just 4 fun“ zeigte unter amerikanischer Flagge ihr Können, und die „L(e)ev Pänz“ tanzten sich in die Herzen des Publikums, bevor Hofstaats-Nachtigall „Domhätzje“ Nadine den Saal in Schunkellaune brachte.