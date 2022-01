Schwer verletzt in Leverkusen : Rollerfahrer stürzt bei Ausweichmanöver

Leverkusen Auf nasser Fahrbahn ragte ein Auto aus einer Grundstückseinfahrt heraus.

Bei einem Ausweichmanöver auf nasser Fahrbahn hat sich ein Motorrollerfahrer in Quettingen schwer verletzt. Laut Polizei war der 47-jährige Leverkusener auf der Quettinger Straße in Richtung Lützenkirchen unterwegs, als er in Höhe von Hausnummer 197 einem aus einer Grundstückseinfahrt herausragenden VW auswich und stürzte. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 12.30 Uhr.