Musik auf dem Bauernhof : Zehn Jahre Woodslach – Rockfestival für guten Zweck

Hitdorf Rockmusik für den guten Zweck: Zum zehnten Mal hieß es Bühne frei für das Woodslach-Festival in Voigtslach. Und zu dem Jubiläum haben sich die Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen. Wie zum fünfjährigen Bestehen wurde die Deuer des Festivals von zwei auf drei Tage ausgeweitet.

Alle Einnahmen des Festivals werden gesammelt und für einen guten Zweck an den Kinderschutzbund Langenfeld und Leverkusen gespendet.

Mit Live-Musik von acht Bands startete das Festival am Freitag auf dem alten ehemaligen Bauernhof, im kleinen Dorf Voigtslach in der Nähe von Hitdorf in die erste Runde. Den Auftakt machten die Gruppen D-Purple, eine Deep-Purple- Coverband, und die deutsch-schwedische Hardrock-Band Jaded Heart. Dazu gab es wie angekündigt „jede Menge leckeres Kölsch vom Fass und Tierisches vom Grill.“