100 Beamte im Einsatz: Polizei durchsucht Bandidos-Vereinsheim in Leverkusen

Schlebusch Das Leverkusener Vereinsheim des Rockerclubs Bandidos ist am Donnerstagnachmittag Ziel einer polizeilichen Durchsuchung.

Die Durchsuchung steht im Zusammenhang mit einer Schießerei am 4. Januar an der Altenberger Straße in Köln. Dort war es zunächst zu einem lautstarken Streit in einem Haus gekommen, der sich auf die Straße verlagerte. Dort fielen dann mehrere Schüsse.