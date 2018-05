Leverkusen : Rock-Trio überrascht Gymnasiasten

Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Leichlingen (as) Einen Zwischenstopp legte gestern Mittag die Rock-Band "TIL" im Gymnasium Am Hammer ein. Während ihrer Europa-Tournee besuchten die drei Jungs aus Olpe die Blütenstadt für ein Pausenkonzert, bei dem mehr als 200 Schüler der Unter- und Mittelstufe mitrockten. Über ihre Initiative #Tilmyschool können sich Schüler bei der Band für ein kostenloses 20-minütiges Konzert an ihrer Schule bewerben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch die Leichlinger ergriffen diese Chance, und TIL meldete sich überraschend zurück. Gestern war es schließlich soweit. "Ein guter Zeitpunkt", urteilte Lehrerin Alexandra Visser. "Das Konzert ist ein toller Einstieg nach den Pfingstferien." Auch den Schülern gefiel's. Und die Band, der ein enger Kontakt zu den Schulen wichtig ist, genoss den Ausflug in die Blütenstadt. Ein Bericht zum Konzert folgt.

Foto: Uwe Miserius

(RP)