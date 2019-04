Feuchter Fund : Alte Rikscha aus dem Alkenrather See gezogen

Alte Rikscha am Alkenrather See. Foto: Ulrich Schütz

Alkenrath (US/bu) Am Donnerstag beginnt die zweitägige „Frühjahrsputz“-Aktion „Wir für unsere Stadt“, an der sich stadtweit rund 8000 freiwillige Helfer beteiligen.

Bereits im Vorfeld zeigt sich, wie nötig sie ist. Am Alkenrather See haben offenbar Helfer eine alte Rikscha aus dem Wasser an Land gezogen. Das Gefährt trägt Werbung eines Indischen Restaurants in Köln. Durch welche Umstände es in den Alkenrather See gekommen ist, bliebt unklar.