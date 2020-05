Rohbau fertig : Richtfest ohne Kranz für das neue Hospiz

Leverkusen Am 1. Januar soll das Haus in Betrieb gehen. Spenden gehen während der Corona-Krise zurück. Unterstützer hoffen, dass das geplante Benefizkonzert im September im Forum stattfinden kann.

So rund, wie die Entstehung des ersten integrierten Leverkusener Palliativ- und Hospizzentrums „PalliLev“ gelaufen ist, so zufrieden zeigten sich alle Beteiligten beim Richtfest. Nur auf Richtkranz und die geplante Zeremonie musste am Donnerstag wegen Corona verzichtet werden. „Trotz einiger Schwierigkeiten haben wir den Rundbau gemeistert“, betonte Investor Klaus Müller sichtlich erfreut. Der Geschäftsführer der HKM-Gruppe und Vorstand der von Heike und Klaus Müller gegründeten HKM-Stiftung, hatte den Neubau überhaupt erst ermöglicht, als er im Juni 2018 ein Grundstück an der Ecke Steinbücheler/Bruchhauser Straße erwarb und es dem Betreiber Palliativ- und Hospizzentrum „PalliLev“, Tochter des Regionalen Gesundheitsnetzwerkes Leverkusen, überließ. Jetzt hat Müller noch weitere Projekte in Vorbereitung. „Aktuell läuft die Suche nach einem Grundstück in Leverkusen“, sagte der Bauherr. „Wir planen eine Beatmungs-Wohngemeinschaft für schwerkranke Kinder.“