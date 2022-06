Gesamtkosten für das Projekt in Opladen liegen bei 3,3 Mio. Euro : Richtfest am ersten Fahrradparkhaus der Stadt

Info

In der City Für die Zukunft ist ein weiteres Fahrradparkhaus am Bahnhof Wiesdorf geplant. Damit darüber hinaus ein drittes Fahrradparkhaus an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 4 in Schlebusch realisiert werden kann, wird sich die Stadt Leverkusen mit der Stadt Köln zusammenschließen.