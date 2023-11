Grüne wollen Straßensperrungen zum Unterrichtsstart – Schulausschuss fordert allgemeineres Konzept Richtet Leverkusen spezielle Schulstraßen ein?

Er plädierte dafür, stattdessen bis zur Ratssitzung einen interfraktionellen Antrag zu erarbeiten, dem alle schulpolitischen Sprecher folgen können. Man wolle doch einer guten Sache dienen, anstatt wöchentlich mit einzelnen neuen Ideen aufzuschlagen. Der CDU-Politiker hatte sich im Vorfeld schlaugemacht und dabei in der Schweiz positive Beispiele gefunden. Die wolle und könne man nicht einfach auf Leverkusen übertragen, aber man könne sie als Anregungen aufnehmen. Marewski plädierte für eine umfassende „Schulwegkampagne, so sein Arbeitstitel, die umfassend und nachhaltig in den Köpfen möglichst vieler Menschen (nicht nur von Schulkindern und Eltern) Platz finde.