Leverkusen-Pläne : Oberbürgermeister Richrath sieht Klimaschutz als Hauptziel lokaler Politik

Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath am Dienstag im Stadtrat. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen In seiner Rede zum Haushaltsentwurf dankt der Stadtchef nicht nur den Rettungskräften für ihren unermüdlichen Einsatz bei den Katastrophen dieses Jahres, sondern auch Bundeswehr, Verwaltung und nicht zuletzt den Bürgern selbst.

2021 war ein Jahr der Katastrophen: Erst Corona, dann kam die Flut und schließlich die Explosion des Tanklagers in der Sondermüllverbrennunganlage von Currenta in Bürrig. In seiner Haushaltsrede sprach Oberbürgermeister Uwe Richrath von einer Zäsur, die ein Umdenken erfordere. Bisheriges müsse auf den Prüfstand, ein „Weiter so“ dürfe es nicht geben, wenn wir als Stadt „lebenswert und den Menschen ein Zuhause sein wollen“.