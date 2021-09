Autobahnausbau Leverkusen : Richrath mahnt Laschet: „Vertrauen einer Stadt erschüttert“

Leverkusen Oberbürgermeister Uwe Richrath hat gemäß einem Ratsbeschluss Ministerpräsident Armin Laschet einen Brief zum Autobahnausbau geschrieben.

In seinem Brief listet der Oberbürgermeister nochmals viele Argumente gegen einen oberirdischen Ausbau von A 1 und A 3 auf. So werde beispielsweise auf der Grundlage veralteter Verkehrsdaten geplant. Richrath mahnt zudem Gesundheitsschutz für die Leverkusener und Generationengerechtigkeit in der Umweltpolitik an.