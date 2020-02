Hitdorf : Rheinhochwasser – TBL baut Schutztore auf

Hitdorf Am Donnerstag könnte der Rhein in Köln die Marke von 8,20 Metern erreichen. Dann bekämen die Hitdorfer nasse Füße. Die Technischen Betriebe reagieren.

Die Schiffsbrücke hat klar Verhältnisse geschaffen: Am Wochenende bleibt die historische Flussquerung an der alten Wuppermündung in den Rhein geschlossen. Schuld trägt Väterchen Rhein. Denn der führt Hochwasser. „Der Rheinpegel steigt zurzeit an und wird voraussichtlich in Kürze die Kölner Pegelmarke 5,44 Meter erreichen. Ab diesem Pegelstand wird der Rheinuferweg gesperrt. Da der Förderverein Schiffsbrücke Wuppermündung davon ausgeht, dass das Hochwasser und seine Hinterlassenschaften bis auf Weiteres keinen Zugang zur Steganlage erlauben werden, bleiben Schiffsbrücke und Café am kommenden Wochenende geschlossen“, teilt Gabriele Pelzer vom Förderverein mit. Und auch ein Stück den Rhein runter, in Hitdorf, laufen die Sicherungsmaßnahmen für den Fall, dass der Rhein weiter aus dem Bett kommt.

Die für diese Woche geplanten wasserseitigen Sondierungsbohrungen in der Achse der neuen Kaimauer in Hitdorf „müssen aufgrund des gestiegenen Wasserstandes des Rheins eingestellt werden“, informiert die Stadtverwaltung. Weiter heißt es: „Zurzeit werden wegen der weiter steigenden Wasserstandsprognose Vorbereitungen für die wasserseitige Räumung der Baustelleneinrichtung – Arbeitsponton mit Seilbagger – getroffen.“ Konkret heißt das: „Der Arbeitsponton wird mit Hilfe eines Schubbootes in den Hafen Köln-Niehl gebracht“, ergänzt Wolfgang Herwig, Chef der städtischen Technischen Betriebe (TBL). Er ist in Habacht-Stellung. Am Dienstag hat er die Leverkusener Spedition Niesen schon einmal vorgewarnt, dass möglicherweise am Mittwoch zumindest die Hochwassertore aus dem Lager der TBL an der Borsigstraße in der Fixheide nach Hitdorf transportiert werden müssen.