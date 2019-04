Besuch bei der RP : Rheindorfer Kita-Kinder machen Zeitung

Rheindorf/Opladen Ein gutes Dutzend Nachwuchtsredakteure blickte zur Buchwoche in der RP-Redaktion hinter die Kulissen und stellte Fragen. Bald wollen die Kinder mithilfe der Erwachsenen an der Masurenstraße selbst eine Kita-Zeitung gestalten.

Der erste „Arbeitstag“ für das Dutzend Jung­redakteure aus Rheindorf in der RP-Redaktion beginnt klassisch: mit einer Redaktionskonferenz. Die könnte auch Faverdy (6) leiten, so überzeugend hat er sich am Kopf des Konferenztisches platziert. Er überlässt aber die Leitung doch lieber Redaktionschef Bernd Bussang. Denn die Kinder der Kita Masurenstraße wollen erfahren, wie eine Zeitung entsteht. Da spitzen Faverdy, Yasmin (5), Melek (6), Tayler (6), Ensar (6), Ali (6), Cecilia (5), Felix (6), Vivian (5), Sina (4), Valeria (5), Alina (5) und Vanessa (5) ganz schön die Ohren.