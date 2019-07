Jubiläum : Rheindorfer Burgknappen feiern 50-jähriges Bestehen

Sommerfest der Burgknappen in Rheindorf: Berhard Ringleb und Alois Gellner (rechts) stoßen auf das Jubiläum an. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Das diesjährige Sommerfest der Rheindorfer Burgknappen stand unter einem besonderen Stern: Der Karnevalsverein feierte im Biergarten der Gaststätte Norhausen – Stammsitz der Knappen – sein 50-jähriges Bestehen.

Alois Gellner erinnert sich noch gut, wie es damals war, an diesem lauen Sommernachmittag im Jahr 1969, als elf jecke Rheindorfer eines Kegelclubs beschlossen, einen Karnevalsverein zu gründen. „Wir hatten damals einen Karnevals-Tanzabend des Schießvereins im Saal der Gaststätte Norhausen besucht“, erinnert sich der 81-Jährige. An der Theke kamen die Herren mit dem Wirt Paul Norhausen ins Gespräch. „Aus einer Bierlaune heraus beschlossen wir, das Fest im kommenden Jahr selbst auszurichten.“ Aus dieser Anfangsidee wurde der Plan geschmiedet, den elf Herren im Sommer 1969 bei Norhausen in die Tat umsetzten: Die Rheindorfer Burgknappen wurden geboren.

1971 luden die Knappen zur ersten Karnevalssitzung ein, 1970 stellten sie mit Jupp Heck (Jupp III) den ersten von bislang insgesamt vier Karnevalsprinzen aus den eigenen Reihen. Es folgten Willy Hentges (1979), Heinz Schlickwei (1981) und schließlich Alois Gellner (1984) als bislang letzter Karnevalsprinz der Burgknappen. Ein Höhepunkt für das Knappen-Gründungsmitglied Gellner: „Als gebürtiger Kölner war es mein Traum, irgendwann da oben zu stehen. In Köln unbezahlbar. In Leverkusen habe ich meinen Traum erfüllt.“ Unvergesslich sei die Zeit gewesen, als Karnevalsprinz aber auch als langjähriges Knappen-Mitglied. „Das ist wie eine große Familie.“

Das freute auch den langjährigen Vorsitzenden und nun stellvertretenden Vereinschef Bernhard Ringleb. Der 72-Jährige ist seit über 40 Jahren im Verein. An der Gründungsmentalität habe sich über die Jahrzehnte nichts verändert. „Uns war es schon immer wichtig, die Integration zu fördern.“ In den 70er Jahren waren das die europäischen Gastarbeiter im Bergbau, heute seien es Flüchtlinge aus aller Welt.

Das 50-jährige Bestehen wird mit einer Jubiläumssitzung zur Sessionseröffnung am 16. November. Am 5. Januar 2020 findet ein Rednerfrühstück, am 11. Januar die Damensitzung und am 26. Januar die Steukoochensitzung im Saal Norhausen statt. Die Herren feiern dann am 1. Februar an selber Stelle.