In vier Häusern in Rheindorf Umweltschutz durch mehr Fernwärme

Die EVL, merkt Dietzler an, überprüfe derzeit, wie sie das Fernwärmenetz weiter ausbauen könne, arbeite dafür mit der Avea zusammen. Dabei solle immer mehr Biogas eingesetzt werden. „Unser Kessel in den Heizwerken wie in Rheindorf können eben auch mit Biogas heizen“, also mit Gas, das etwa in Klär- und Vergärungsanlagen entstehe. Aktuell ist das Fernwärmenetz der EVL knapp 67 Kilometer lang und soll wachsen. „Wir wollen die EVL grüner machen, etwa durch grünes Gas und auch durch Fernwärme“, sagt Dietzler.