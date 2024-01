Vor Freigabe der Leverkusener Rheinbrücke A1 ab Freitagabend für zwei Wochen voll gesperrt

Ab 22 Uhr wird die A1 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Autobahnkreuzen Köln-Nord und Leverkusen sowie in Fahrtrichtung Trier/Koblenz zwischen dem Kreuz Leverkusen und der Anschlussstelle Köln-Niehl komplett gesperrt. Der Aufbau der zahlreichen Sperrungen beginnt ab 20 Uhr, insbesondere in den Anschlussstellen und Autobahnkreuze sind dann schon einzelne Fahrbeziehungen dicht. Bereits ab 20 Uhr wird die A59 in Richtung Leverkusen vom Autobahndreieck Monheim-Süd bis zum Autobahnende und in Richtung Düsseldorf zwischen der Zufahrt Rheinallee und der Anschlussstelle Rheindorf gesperrt.