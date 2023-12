Feinschliff an der Rheinbrücke Leverkusen Vollsperrung der A1 – wie komm ich übern Rhein?

Die Barbaren kommen. Ab 4. Februar können alle von der schäl Sick wieder in den anständigen linksrheinischen Teil Kölns oder an Köln vorbei gen Westen und Süden fahren. Denn dann will die Autobahn GmbH feierlich die neue Leverkusener Rheinbrücke – erste Hälfte – eröffnen. Somit dürfen nach mehr als elf Jahren auch Lkw wieder über die Brücke fahren. Im November 2012 hatte der damalige NRW-Verkehrsminister Michael Groschek das Durchfahrverbot für Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht erlassen.