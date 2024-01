Sperrung der Leverkusener Rheinbrücke Längere Staus auf der A1 am Montagmorgen

Nach Angaben der Autobahn GmbH steht auf der A1 in Richtung Dortmund die einspurige Verbindung zwischen dem Autobahnkreuz Köln-Nord und der Anschlussstelle Köln-Niehl ab sofort wieder zur Verfügung. Allerdings gibt es innerhalb der Anschlussstelle Köln-Niehl bis Montagabend eine Einschränkung. Zunächst kann nur die Auffahrt auf die Industriestraße in Richtung „Niehler Ei“ (Süden) genutzt werden. Die Auffahrt auf die Industriestraße in Richtung Chorweiler (Norden) wird voraussichtlich gegen 18 Uhr geöffnet. Bis dahin erfolgt eine Umleitung über den sog. U-Turn auf der Industriestraße mit rotem Punkt. Im Bereich der sogenannten Parallelfahrbahn in der Anschlussstelle Niehl finden so lange noch Arbeiten statt, die mit dem Rückbau der Lkw-Sperranlagen in Verbindung stehen, meldet die Autobahn GmbH weiter.