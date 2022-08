Bauarbeiten in Leverkusen : Rheinbrücke doch schon am Sonntag wieder in beide Richtungen offen

Die Autobahn GmbH arbeitet im Kreuz Leverkusen-West. (Archivbild) Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Schneller als gedacht wurde die Sperrung der Rheinbrücke wieder aufgehoben, nämlich schon am Samstagabend, teilte die Polizei am Sonntag mit. Am Samstag sei es auf den Umleitungsstrecken zu längeren Staus gekommen.

Auch durch einen Unfall im Bereich der Ableitung in Burscheid. Dabei habe sich aber nichts Schlimmes ereignet. Die Autobahn GmbH hatte die A 1 wegen Bauarbeiten am Kreuz Leverkusen-West ab dem Leverkusener Kreuz bis Köln-Niehl gesperrt. Nächstes Wochenende ist die Gegenrichtung dran.

(sug)