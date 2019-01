Rheinbrücke in Leverkusen: 64.000 Tonnen Giftmüll müssen raus

Leverkusen Die Leverkusener Autobahnbrücke ist eine der meistbefahrenen Deutschlands - und marode. Für eine neue Brücke müssen erstmal etliche Tonnen giftiges Material ausgehoben werden. Damit kann nun begonnen werden.

Der Ausbau der A1 am Kreuz Leverkusen mit dem Neubau der Rheinbrücke geht den nächsten Schritt. Seit Montag ist im Autobahnkreuz Leverkusen-West die Einhausung über der Baustelle fertiggestellt, die Fahrbahn der A1 wird an dieser Stelle in südlicher Richtung verbreitert. Dazu sind erneut Aushubarbeiten notwendig, und zwar im belasteten Erdreich der ehemaligen Deponie Dhünnaue.

Im aktuellen Baufeld sollen bis März 64.000 Tonnen Material ausgehoben und abgefahren werden, die Arbeiten reichen in eine Tiefe bis 2,5 Meter. Die sogenannte Einhausung, eine Zeltanlage, misst 130 Meter mal 35 Meter, dazu kommt eine Schleuse von 15 mal 15 Meter. Um größtmögliche Sicherheit zu bieten, wird in der Einhausung ausschließlich im Vollschutz gearbeitet. Das bedeutet, die Luft innerhalb der Einhausung wird abgesaugt und in einer zweistufigen Reinigungsanlage gefiltert. Das Material wird in geschlossenen Containern abtransportiert. Alle Fahrzeuge müssen durch eine Reinigungsschleuse fahren. „In der Einhausung arbeiten immer nur zwei oder drei Personen gleichzeitig, und das in Schutzkleidung“, sagt Ingrid Obernosterer, Altlasten-Expertin, die für das Projekt zuständig ist. So soll das Risiko minimiert werden.