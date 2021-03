Kostenpflichtiger Inhalt: Viele waren ohne Mund-Nasenschutz im Gesicht unterwegs : Rhein-Spaziergänger: Die Lust auf Maske schwindet

Der Parkplatz an der Wacht am Rhein war Sonntag pickepackevoll. Foto: Uwe Miserius

Wiesdorf Die Sonne lockte trotz kühler Temperaturen erneut viele ans Rheinufer. Dort hatte die Stadtverwaltung am vergangenen Wochenende eine Maskenpflicht eingeführt. Und so sehr die Menschen die Regelung vor einer Woche noch begrüßten, so mehrten sich in Wiesdorf nun die kritischen Stimmen.