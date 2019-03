Wildpark Reuschenberg: Todesursacher der drei Kängurus geklärt

Leverkusen Ende Januar wurden im Wildpark Reuschenberg drei Kängurus gerissen. Zuerst wurden Hunde verdächtigt. Doch jetzt gab es eine Überraschung.

Am 31. Januar fanden die Betreiber der Wildparks Reuschenberg morgens drei Bennett Kängurus leblos in ihrem Gehege aufgefunden wurden. Damals gingen die Mitarbeiter zunächst von einem Übergriff durch einen freilaufenden Hund aus; da einige Indizien dafür sprachen, unter anderem Spuren im Schnee. Das Entsetzen war groß in Leverkusen, und im Anschluss wurde heftig über Leinenpflicht für Hunde diskutiert.