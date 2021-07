Leichlingen : Rettungshubschrauber bringt Schwerverletzten in Klinik

Leichlingen Ein 29 Jahre alter Mann, dessen Fahrzeug in Leverkusen angemeldet ist, ist nahe Metzholz ungebremst gegen einen Baum gefahren.

() Warum sich der Unfall auf der Kreisstraße 9 unweit von Metholz ereignete, steht laut Polizei noch nicht fest. Klar ist jedoch: Der 29 Jahre alte Fahrer eines Kleinwagens musste per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Köln gebracht werden. Das Fahrzeug – ein Hyundai i10 – weist einen Totalschaden auf. „Das in Leverkusen angemeldete Auto ist allem Anschein aus einer Rechtskurve getragen worden, über eine Leitplanke katapultiert worden und mehrere dutzend Meter über eine Grünfläche gerast“, ließ ein Polizeibeamter vor Ort wissen. „Erst an einem Zaun, hinter dem sich ein Teich befindet, kam das Fahrzeug an einem Baum nahezu ungebremst zum Stehen.“