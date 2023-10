Leverkusener Verwaltung kommt mit Gebührenbescheiden nicht hinterher Rettungsdienst: Stadt wartet auf Außenstände in Millionenhöhe

72.000 Euro sind noch nicht die Spitze des Eisbergs. Die Forderungen, die die Stadt wegen Rettungseinsätzen an Menschen in der Stadt hat, liegen tatsächlich noch wesentlich höher, wie die Verwaltung in einer Information an die Politik auf eine Anfrage dazu von der SPD antwortet. Grund für die Außenstände: Die Verwaltung kommt nach eigenen Angaben mit der Bearbeitung der Fälle nicht hinterher.