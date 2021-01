Offener Brief der Verwaltungschefs : Rettungsanker für Leverkusenes Baudezernentin?

Leverkusen Die achtjährige Amtszeit von Baudezernentin Andrea Deppe endet im März. Lange sah es so aus, als würde ihr Vertrag nicht verlängert. Nun machen sich führende Verwaltungsmitarbeiter für sie stark.

Die Zeichen standen bereits auf Abschied. Nach acht Jahren endet im März die Amtszeit von Baudezernentin Andrea Deppe in Leverkusen. Viel sprach bisher nicht für eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses, das von einer Ratsmehrheit in geheimer Wahl beschlossen werden muss.

Nun werfen leitende Mitarbeiter aus dem Zuständigkeitsbereich des Baudezernats einen Rettungsanker in Form eines Aufrufs zur Wiederwahl. „Wir sind der Ansicht, dass das Baudezernat seit der Wahl von Frau Deppe als zuständige Beigeordnete für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt eine sehr gute Arbeit geliefert hat. Diverse Rückmeldungen aus Politik und Stadtgesellschaft bestätigen das“, so steht es in einem offenen Brief an den Stadtrat. Als Beispiele für die erfolgreiche Arbeit der Dezernentin werden große Bauprojekte genannt, unter anderem die neue Hauptfeuerwache. Unterzeichnet haben zehn Führungskräfte, darunter TBL-Chef Wolfgang Herwig, Feuerwehrchef Hermann Greven und der Fachbereichsleiter Stadtgrün, Lothar Schmitz.