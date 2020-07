Kultkneipe vor dem Aus : „Topos“ in Not – kauft die Stadt das Haus?

Ein Bild aus noch unbeschwerten Tagen: Wirtspaar Ingrid und Wolfgang Orth im Jahr 2008. Wolfgang Orth, der legendäre Jazz-Kenner und Topos-Gründer, starb 2019. Seither führt Ingrid Orth das Lokal. Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nach einer Mieterhöhung steht Wirtin Ingrid Orth das Wasser bis zum Hals. Oberbürgermeister Uwe Richrath macht die Rettung der Kultkneipe zur Chefsache. Die städtische Wohnungsgesellschaft könnte als Mieter oder Käufer einspringen.

Als wäre das Leben für Ingrid Orth nicht schwer genug. Jetzt muss die Witwe des im Vorjahr gestorbenen Topos-Besitzers Wolfgang Orth auch noch um ihre Existenzgrundlage bangen. Zwischenzeitlich stellte sich heraus, dass sie bereits am 31. Dezember 2019 die Kündigung für das Gebäude Hauptstraße 134 in Wiesdorf erhalten hat, in dem das Szenelokal Topos seit fünf Jahrzehnten eine feste Anlaufstelle für Jazz und Bluesgrößen aus aller Welt ist. Unter anderem spielte dort auch schon Miles Davis, der bis heute ein Stück Jazzgeschichte verkörpert, ehe er 71-Jährig starb.

Birgit Kremer, Vereinsvorsitzende von Jazz Lev, ist nicht minder erschüttert und macht keinen Hehl aus ihren Gefühlen: „Es ist undenkbar, dass es das Topos nicht mehr geben soll. Mit diesem Gedanken kann ich mich nicht anfreunden.“

Info Keinen Schutz für das Gebäude Denkmalschutz Obwohl es äußerlich den Anschein hat, gilt das Gebäude Hauptstraße 134 nicht als denkmalschutzwürdig. Das Amt für Denkmalpflege in Landesverband Rheinland (LVR) hat das Haus geprüft und abgelehnt, das es unter Denkmalschutz zu stellen. Auch die Anerkennung und Eintragung des Wiesdorfer Kultlokals als Kulturgut wurde verworfen.

Eigentlich plante Ingrid Orth, das Jazzlokal in dem stuckverzierten Gebäude aus dem 18. Jahrhundert weiterzuführen und somit dem Verein, Musikern sowie Gästen auch künftig eine Anlaufstelle zu bieten. Ob das möglich sein wird, bleibt vorerst offen. Denn die Verhandlungen hat Oberbürgermeister Uwe Richrath jetzt zur Chefsache erklärt. Er sagt: „Das Topos muss auf jeden Fall erhalten bleiben.“ Ein erster Verhandlungserfolg konnte bereits erzielt werden, nachdem der Eigentümer zusagte, die Kündigung erst zu vollziehen, wenn eine Lösung gefunden ist.

Zum Hintergrund: Das Topos und dessen Nachbarhaus wurde vor einigen Jahren an einen neuen Eigentümer verkauft. Obwohl er um die Bedeutung des Topos für Leverkusen wusste, war der Mann mit den letzten Miet-Konditionen nicht mehr einverstanden, sondern stellte deutlich höhere Forderungen. Alternativ dazu plante er offenbar den Abriss des Hauses und den Neubau eines Sechs-Familienhauses auf dem Grundstück.

Nun sieht Richrath zwei Lösungsmöglichkeiten, die – sofern sie zum Tragen kommen – vom WGL-Aufsichtsrat genehmigt werden müssen. „Entweder die Wohnungsgesellschaft Leverkusen (WGL) wird Mieter oder stellt ein anderes Gebäude zur Verfügung“, erläutert der OB. Die Frage sei auch, was dem städtischen Tochterunternehmen WGL und der Gesellschaft eine neue Vereinbarung wert sei. Auch ein Kauf sei denkbar. Richrath betont deshalb: „Mir geht es darum, dass die WGL zum Eigentümer des Hauses wird. Das Geschäft muss natürlich auch wirtschaftlich darstellbar sein.“

Könnte sich der Erhalt der Kultkneipe an den Sympathien der Leverkusener Bevölkerung messen lassen, wäre alles kein Problem. Gemeinsam haben die Topos-Fans Frank Schönberger und Christiane Kuhn-Haarhoff die Seite „Rettet das Topos“ bei Facebook installiert und innerhalb von drei Tagen schon 18.000 Reaktionen erhalten, damit, so Schönberger, „ein großes Stück Kultur und Identifikation in unserer Stadt erhalten bleibt.“ Von allen Seiten wurden Sach- und Geldspenden sowie andere Hilfen angeboten.