Rat verabschiedet Resolution zu Flüchtlingen : Leverkusen soll mehr Flüchtlinge versorgen

Leverkusen Die Stadt Leverkusen soll mehr Flüchtlinge unterbringen als staatlich vorgeschrieben ist. Dies hat der Integrationsrat beantragt: „Ich hoffe auf eine große Unterstützung der Politiker“, warb Integrationsratsvorsitzende Bella Buchner im Stadtrat.

Bella Buchner (Spätaussiedler-Verein Nasch Dwor-Unser Hof & Davidstern) und der Integrationsrat hatten auf Anregung von Rita Schillings (Vertreterin des Flüchtlingsrats) gefordert, „besonders schutzbedürftige Personengruppen an den EU-Außengrenzen, insbesondere aber Minderjährige aus Flüchtlingslagern in Griechenland über die reguläre Aufnahmequote hinaus aufzunehmen“. Zudem soll die Stadt jetzt dem Bündnis „Sichere Häfen“ beitreten, „um gemeinsam vom Land NRW ein Aufnahmeprogramm für unbegleitete Minderjährige sowie Minderjährige und ihren Familien, die in Griechenland festsitzen, einzufordern“. Dass dies gelingt, daran hatte Buchner selbst Zweifel. Schon 2018 hatte der Stadtrat beschlossen, dass sich Leverkusen für die Aufnahme in Not geratener Flüchtlinge einsetzt. Seither sei allerdings in Leverkusen (wie in anderen Städten) kein einziger minderjähriger Flüchtling angekommen.