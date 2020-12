Wohnungsmarktbericht 2020 für Leverkusen : Reserveflächen für Bauland sind knapp

Leverkusen Der Leverkusener Wohnungsmarkt bleibt laut Bericht der Bauplanung weiterhin angespannt. Es fehlt vor allem an preiswerten Mietwohnungen.

Am Wohnungsmarkt ist auch mittelfristig keine Entspannung in Sicht. Vor allem preiswerte Mietwohnungen bleiben stark gefragt. „Der Leverkusener Wohnungsmarkt ist mit Ausnahme des oberen Mietpreissegments angespannt bis sehr angespannt“, heißt das Fazit des städtischen Wohnungsmarktberichts 2020, der jetzt vorliegt. „Diese Anspannung wird in den nächsten Jahren für das preiswerte Mietsegment bestehen bleiben und sich noch womöglich auch durch die Folgen der Corona-Pandemie verschärfen.“