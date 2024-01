Nicht rechtzeitig fertig? Rennbaum-Kreisel – Baufirma widerspricht TBL

Bei der Frage, warum die Baustelle am Rennbaumkreisel nicht wie angekündigt am vergangenen Wochenende beendet und abgeräumt wurde, steht nun Aussage gegen Aussage. Die TBL hatten öffentlich auf die „bauausführende Firma“ verwiesen, die entgegen der Vereinbarung nicht fertig geworden sei. „Wir haben zu keinem Zeitpunkt eine Zusage bzw. Vereinbarung mit der Stadt Leverkusen getroffen, die Asphaltierungsarbeiten am besagten Kreisverkehr vollständig am 27. Januar fertig zu stellen. Wie die TBL zu ihrer Aussage kommt, ist uns unbekannt“, schreibt Matthias Schindler von der Firma Sahler. Die TBL bleiben bei ihrer Aussage: „Die TBL unterstellen der Baufirma keine böse Absicht. Aber die TBL haben definitiv keine Information erhalten, dass die Arbeiten in dem betreffenden Bereich am Samstag nicht vollständig abgeschlossen werden“, sagt Stadtsprecherin Ariane Czerwon.