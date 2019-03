Krankenhaus in Opladen: Remigius bietet neue Pflegeausbildung

Krankenhaus in Opladen

Opladen/Haan Am 1. Juni startet die erste einjährige Ausbildung zum Pflegeassistenten.

„Der Pflegenotstand ist angekommen.“ Das sagt Christoph van de Loo, Schulleiter des Katholischen Bildungszentrums in Haan. Um diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, gibt es jetzt eine neue Ausbildung, die das Haaner Bildungszentrum in Kooperation mit dem Remigius Krankenhaus in Opladen ab diesem Jahr anbietet.