Krankenhausplanung : Remigius sucht Weg aus „Park-Desaster“

Leverkusen Klinikleitung zu Bertelsmann-Studie: Kooperation ja, Zusammenschluss nein.

Kooparation ja, Zusammenlegungen nein – die Leitung des Remigius-Krankenhauses hat sich einmütig gegen Klinikschließungen in Leverkusen ausgesprochen, sich aber weiterhin offen für Kooperationen auch mit dem Klinikum gezeigt. „Der Gesundheitsmarkt lässt sich nicht planwirtschaftlich regeln, es entscheidet der Wettbewerb“, sagte Krankenhaus-Direktorin Daniela Becker am Freitag bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Anlass war die jüngste Bertelsmann-Studie, die deutschlandweit eine Halbierung der Klinikstandorte empfiehlt und für Leverkusen nur noch eine Klinik statt bisher drei (siehe Info).

Der Ärzliche Direktor des Remigius-Krankenhauses, Gerhard Schuler, sprach im Hinblick auf die in der Studie vorgeschlagenen Zusammenlegungen von Standorten von einem „Versorgungswahnsinn“. „Unsere über 360 Betten sind fast immer belegt, sie lassen sich nicht einfach ins Klinikum transferieren.“ Sein Stellvertreter Ralf Decking verwies auf bereits bestehende „Riesenkliniken“ wie die Unikliniken in Aachen oder Münster als abschreckende Beispiele. „Da wollen die Patienten doch nur noch raus.“ Auf die Perspektive der Patienten verwies auch Pflegedirektor Peter Orth: „Für sie ist ein möglichst kurzer Anfahrtsweg wichtig, ebenso zählt der Lokalkolorit.“ Beides sei im Remigius-Krankenhaus in besonderer Weise gegeben.

Klinikstandorte In Leverkusen gibt es derzeit drei Kiniken: Remigius- (Opladen) und St. Josef-Krankenhaus (Wiesdorf, Geriatrie) werden vom katholischen Kplus-Verband betrieben. Das Klinikum in Schlebusch gehört der Stadt Leverkusen.

Die Leitungsebene der Opladener Klinik zeigt sich zugleich offen für Kooperationen. „Wir begrüßen regionale Marktabsprachen und sind offen für Kooperationen, doch müssen diese gut für die Patienten sein“, sagte Becker. Dass eine engere Zusammenarbeit mit der ebenfalls katholischen St.-Augustinus-Gruppe in Neuss angestrebt wird, hatte der Kplus-Verband kürzlich bekannt gegeben. Auch bestehe schon länger eine Kooperation mit dem Klinikum in Schlebusch. So sei etwa die Umstellung des St. Josef-Krankenhauses auf eine reine Geriatrie abgesprochen gewesen. Auch auf informeller ärztlicher Ebene werde kooperiert, etwa in der Gefäßchirurgie oder der Pädiatrie. „Die Wege sind geplant, beschlossen, und sie funktionieren“, sagt Orth.