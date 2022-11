Rekordbesucherzahlen bei den Jazztagen : Level 42 rockt Leverkusen

Super-Bassist Mark King und seine Kollegen von Level 42 spielen seit 38 Jahre zusammen. Müde sind sie noch lange nicht, wie die Band im Forum bewies. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Festival-Macher Fabian Stiens hat die „fetteste Jazztage“ aller Zeiten angekündigt. Und Wort gehalten: Zuschauerrekord. 25.000 Besucher strömten bisher in die Stadt. Am Sonntag etwa zu Level 42, bekannt durch den 80er-Jahre-Hit „Lessons in Love“.