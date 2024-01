Polizei und Feuerwehr im Einsatz Reizgasattacke an Leverkusener Realschule

In der Montanus-Realschule in Steinbüchel ist es am Mittwochmorgen zu einer Reizgasattacke gekommen. Zwei Personen sollen im Schulgebäude Reizgas versprüht haben. Nach ihnen wird gefahndet. Verletzt wurde niemand. Gegen 8.20 Uhr war der Alarm bei Polizei und Feuerwehr eingegangen. Als die Hilfskräfte eintrafen, waren die Unbekannten bereits verschwunden. Die Polizei löste eine Fahndung aus, die aber ergebnislos verlief. Ob es sich bei den Unbekannten um Schüler oder schulexterne Täter handelte, sagt die Polizei nicht. Auch sind die Hintergründe unklar. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0221-2290 entgegen.