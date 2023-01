Feuerwehreinsatz in Leverkusen-Quettingen Nach Reizgas-Alarm an Schule vier Menschen in Klinik

Leverkusen-Quettingen · Reizgasalarm in der Sekundarschule an der Neukronenberger Straße am Donnerstagvormittag. Als mehrere Schüler und Lehrer Atemwegsbeschwerden äußerten, reagierte die Schule prompt und evakuierte sicherheitshalber zügig.

12.01.2023, 16:17 Uhr

Rettungs- und Notarztwagen an der Sekundarschule in Quettingen: 13 Personen klagten über Luftprobleme. Foto: Uwe Miserius

„Als die Einsatzkräfte in Quettingen eintrafen, war das Gebäude schon geräumt“, berichtet eine Sprecherin der Leverkusener Feuerwehr. So konnten die Helfer unter Atemschutz das Gebäude inspizieren. Die Ursachensuche verlief allerdings vorerst ergebnislos, die Feuerwehr habe nichts Auffälliges feststellen können, auch die Messgeräte hätten nicht angeschlagen, meldet die Sprecherin weiter. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude gründlich durch und übergab die Einsatzstelle an die Polizei. Wegen Atemwegsbeschwerden versorgt werden mussten zehn Schüler und drei Lehrer, sagt die Feuerwehr-Sprecherin. Vier Betroffene wurden in Krankenhaus gebracht, um die Übrigen kümmerte sich der Rettungsdienst vor Ort. Aufmerksam geworden waren auch mehrere Anwohner, die sich über die Feuerwehrfahrzeuge wunderten. Die Neukronenberger Straße war während des Einsatzes gesperrt.

(LH)