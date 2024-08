Angebot der Stadt Leverkusen Impf-Sprechstunde – ohne Risiko auf Reisen gehen

Das Angebot der reisemedizinischen Sprechstunde richtet sich an Bürger, die vor einer geplanten Reise oder Fernreise eine Beratung zu empfohlenen und vorgeschriebenen Reiseschutzimpfungen wünschen. In den Beratungsgesprächen werden insbesondere das Reiseziel, die Reisedauer, die Reisezeit, aber auch die Reiseart berücksichtigt. „Reisemedizinisch macht es einen Unterschied, ob man die Welt mit dem Rucksack erkundet, in einer Hotelanlage urlaubt oder mit dem Kreuzfahrtschiff reist“, erläutert die Ärztin.