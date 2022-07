Trotz Halbierung : Calli nascht noch

Leverkusen/Saarlouis Der frühere Bayer-04-Manager Reiner Calmund verzichtet nicht ganz, achtet inzwischen aber auf maßvollen Genuss. Und freut sich über einen Gewinn an Lebensqualität.

Das einstige Bayer-04-Schwergewicht Reiner Calmund (73) verzichtet nach seiner Magen-Bypass-OP nicht auf Süßigkeiten. „Ich bin ein süßes Kerlchen, das habe ich auch nicht ganz abgeschafft. Aber ich esse viel weniger“, sagte der frühere Fußballmanager von Bayer Leverkusen der „Apotheken Umschau“ (Foto: dpa). Seit seiner OP vor gut zwei Jahren hat Calmund sein Gewicht von 180 auf 90 Kilo halbiert. Der Rheinländer lebt seit rund zehn Jahren mit Frau und Tochter im saarländischen Saarlouis. Mit der Gewichtsreduzierung habe er an Lebensqualität gewonnen: „Ich kann spazieren gehen und kriege dabei keine Schnappatmung mehr. Ich kann mich bewegen, ich kann meine Schuhe zubinden und mit meiner Tochter Federball im Garten spielen“, sagte „Calli“. Zudem habe er seine Umgebung neu entdeckt: „Ich habe zig Jahre in meinem Haus gewohnt und wusste gar nicht, dass ich von dort in nur zehn Minuten an einem wunderschönen Weiher bin. Jetzt kann ich sogar um den See herumspazieren.“ Als Mehrzentner wurde Calmund der ein oder andere kulinarische Titel verliehen. Diese hält er weiter in Ehren, so zum Beispiel die „Goldene Schlemmerente“ von Wassenberg. Die Grenzstadt im Kreis Heinsberg vergibt die Auszeichnung auf ihrem jährlichen Schlemmermarkt. Der nächste findet vom 4. bis 7. August statt.