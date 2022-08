Neues Maskottchen : Ein freundlicher Regenwurm wirbt für die Leverkusener Biotonne

Leverkusen Beim Wettbewerb gewonnen hat der Entwurf eines fröhlich winkenden Regenwurms, den die Schüler der Klasse 4b an der Hans-Christian-Andersen-Grundschule im Beet wühlen lassen. „Biobin“ ist mit Hut und Schürze bekleidet.

Die Biotonne kommt nach Leverkusen. Anfang 2023 wird sie von der Stadt eingeführt. Damit möglichst viele Leverkusener sie nutzen, hat die Stadt ein passendes Maskottchen gesucht – und gefunden! Der Name „Biobin“ stand schon fest. Für das Bild dazu holte sich die Verwaltung Hilfe bei Kindern und Jugendlichen im Alter von drei bis 14 Jahren in Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen.

In der Vergärungsanlage der Avea in Lindlar wird der gesammelte Bioabfall zu Biostrom umgewandelt, aus den Gärresten wird Bio-Kompost. Britta Trennheuser, Lehrerin für Sach- und Kunstunterricht an der Hans-Christian-Andersen-Grundschule, hat das Projekt im vergangenen Schuljahr in der heutigen Klasse 4b behandelt. Als „Schule der Zukunft“ gehört Bildung für nachhaltige Entwicklung zum festen Bestandteil der Unterrichts- und Schulentwicklung der Hitdorfer Grundschule.