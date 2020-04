Zahlreiche Patienten betroffen : Rechtsstreit: Onkologie-Praxis ist zu

Leverkusen Christina Reddemann darf derzeit kassenärztlich versicherte Krebs-Patienten nicht versorgen. Vielzahl Betroffener.

Um ihn nachzuvollziehen, braucht es einen Blick in die Geschichte des Klinikums: Vor mehr als einen Jahrzehnt gab es in der Stadt ein ambulantes Angebot zur onkologischen Versorgung. „Zudem hatte der Klinikum-Arzt Niederle die Ermächtigung zu einem ambulanten Sitz“, sagt Klinikum-Geschäftsführer Hans-Peter Zimmermann. Den Sitz des niedergelassenen Leverkusener Arztes habe Winfried Leßmanns Firma (heute Med 360°) erworben, dazu einen Sonderbedarf bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) beantragt. „In der Prüfung hat die KV Wert darauf gelegt, dass Niederle aber seine Ermächtigung aufgibt.“ So kam es. Im Angestelltenverhältnis mit Leßmanns Firma arbeiteten zwei Onkologen im MediLev, sagt Zimmermann. Reddemann war seit 2008 eine davon. Das Klinikum setzt im Bereich Onkologie auf drei Säulen: Klinik-Betrieb, Radiologie und ambulante Versorgung in direkter Nähe.