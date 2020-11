Rechtsradikale Schmierereien in Leverkusen-Schlebusch : „Ich bin schockiert über die Respektlosigkeit“

Die Büste von Vinzenz Jakob von Zuccalmaglio ist beschmiert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Schlebusch Ob es ein mieser Halloween-Scherz war oder mehr hinter polizeifeindlichen und Nazi-Symbolen in Schlebusch steckt, prüft der Staatsschutz.

Die Optik am Portal von St. Andreas am Sonntagmorgen hat die Besucher der Heiligen Messe entsetzt. Ein großes Hakenkreuz, aufgetragen mit weißer Sprühfarbe, war zu sehen. Und das seit 1945 verbotene Symbol der Nationalsozialisten war längst nicht alles, was Sonntagsspaziergänger an und um St. Andreas, am Seniorenheim St. Elisabeth und in der Schlebuscher Fußgängerzone zu sehen bekamen. Die Polizei Köln sucht nach Tatverdächtigen, die in der Nacht zu Sonntag „verfassungs- und polizeifeindliche Symbole in Köln-Weidenpesch und Leverkusen-Schlebusch in Form von Graffitis versprüht haben. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen“, fasst die Polizei zusammen.

„Entsetzt und richtig sauer“ war auch Hendrik Hülz am frühen Sonntagmorgen, als er einen Anruf bekam mit dem Hinweis auf die Schmierereien. „Ich wollte gerade die Polizei anrufen, da haben schon Beamte bei mir geklingelt“, erzählt der 42-Jährige am Montag. „Die Behörde war über Informationen bei Facebook aufmerksam geworden.“

Das Hakenkreuz am Portal von St. Andreas sorgte in der Kirchengemeinde in Schlebusch am Sonntag für Entsetzen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Info Polizei sucht dringend nach Zeugen Hinweise Der Staatsschutz sucht dringend Zeugen, die etwas beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise an 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Zu Hülz und den Beamten stieß auch der Küster von St. Andreas. Er konnte einen entscheidenden Hinweis zumindest zur Tatzeit geben. Weil er bei der Freiwilligen Feuerwehr ist und Samstag kurz vor Mitternacht zum Einsatz gerufen wurde, kam er auf dem Weg zur Feuerwache an St. Andreas vorbei. „Da war noch alles in Ordnung, hat er berichtet“, sagt Hülz. „Als er gegen 2 Uhr auf dem weg nach Hause wieder die Kirche passierte, war es geschehen. Deswegen konnten wir den Tatzeitraum so gut eingrenzen.“

Direkt am Montag wurde das Kirchenportal von St. Andreas gereinigt. Foto: Uwe Miserius

Während die Polizei am Sonntag die Spuren sicherte, hat Hendrik Hülz die Schmierereien zum Thema in der Gemeinde gemacht. „Viele Leute waren total entsetzt.“ Und: „Auch ich war schockiert. Ich habe mein Unverständnis darüber ausgedrückt, das manche offenbar keinen Respekt vor gar nichts mehr haben.“

Noch am Sonntag hatte der Schlebuscher Pfarrer probiert, ob er die Malerfirma erreicht, die üblicherweise für die Kirche im Einsatz ist. Das klappte ob des Sonn- und gleichzeitigen Feiertags nicht. „Am Montagmorgen sind sie aber direkt rausgekommen und haben das Hakenkreuz weggewaschen.“ Die übrigen Schmierereien sollen in den kommenden Tagen folgen.

Auch die städtischen Technischen Betriebe (TBL) werden in die Fußgängerzone Schlebusch ausrücken müssen. Denn mit der Zahlenfolge „430“, die an Fensterrahmen und Mauerwerk der Kirche aufgebracht wurde, kennzeichneten der oder die Täter auch Mülleimer, Sitzbänke und die Büste von Vinzenz Jakob von Zuccalmaglio. Auf dem Büstenkopf wurde ein Ei zerschlagen, Farbschmierereien verunstalten das Gesicht des vor mehr als 200 Jahren in Schlebusch geborenen Schriftstellers. An Geschäftsfronten in der Fußgängerzone fanden sich am Sonntag aufgeschlagene Eier, großzügig verstreute Mehlreste. Auch der Brunnen in der Mitte des Lindenplatzes ist verunstaltet.