Partei „Der dritte Weg“: Rechtsextreme gründen „Stützpunkt Rheinland“ in Leverkusen

Steinbüchel Nach einer Demonstration in Mettmann trafen sich die Mitglieder in Steinbüchel im Schützenhaus. Drei Stunden dauerte die Sitzung. Die Schützenbrüder sind fassungslos.

Dieter Segendorf ist entsetzt. Denn viele Menschen fragen ihn, was am Samstag im Schützenhaus Fettehenne in Steinbüchel los war. Wie sich am Mittwoch herausstellte, hat die rechtsextreme Partei „Der dritte Weg“ nach einer Demonstration in Mettmann im Schützenhaus Fettehenne ihren „Stützpunkt Rheinland“ gegründet. Drei Stunden tagte die Partei laut eigenen Angaben auf ihrer Internetseite dort, im Mai will sie zum ersten Mal an der Europawahl teilnehmen und mit dem Stützpunkt den Großraum Köln/Düsseldorf abdecken.