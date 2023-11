Norwegische Sängerin überzeugt bei 44. Jazztagen in Leverkusen Rebekka Bakken verzaubert

Und so saß die Frau mit der Stimme, die einen wohlig einhüllt wie eine warme Decke an einem kühlen Abend, auch am Dienstag im Erholungshaus an ihrem Klavier. Und verzauberte bei den 44. Jazztagen. Die neigen sich ganz gemächlich in Richtung offizielles Ende am kommenden Sonntag, 19. November.