Zwei vermummte Jugendliche Lehrer an Leverkusener Schule mit Reizgas attackiert

In der Montanus-Realschule haben am Mittwochmorgen zwei vermummte Jugendliche einen Lehrer (53) mit Reizgas attackiert. Laut Polizeibericht hat einer der maskierten Täter gegen 8.05 Uhr den Klassenraum betreten, einen Tisch nach dem Lehrer geworfen und ihn besprüht. Sein Komplize wartete im Schulflur. Dann flüchteten beide in Richtung Tankstelle an der Steinbücheler Straße 48.