Kein Platz im RB 48 : Explosive Stimmung im Regio-Zug

Leverkusen Streckensperrung führt zu drangvoller Enge im Waggon. Versprochene Entlastung fehlte. Kritik an National Express.

Die wegen des Ausfalls des RE 7 stark belastete Zugverbindung nach Köln sorgt weiter für großen Unmut bei den Fahrgästen. Zwar habe sich die Situation am Mittwoch etwas entspannt, doch bleibe die Verärgerung über den Streckenbetreiber National Express weiter groß, berichtet der Opladener FDP-Ratsherr Friedrich Busch, der selbst als Fahrgast zu den Leidtragenden zählt. Besonders am Montag und Dienstag war es seinem Bericht zufolge zu Platzmangel und drangvoller Enge in den Zügen der Linie RB 48 gekommen, die von vielen Pendlern vor allem als Verbindung nach Köln genutzt wird. Die Fahrgäste hätten sich so in den Zug pferchen müssen, dass sie sich kaum noch hätten bewegen können. „Die Stimmung war auf dem Siedepunkt“, berichtet Busch.