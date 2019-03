57 Kilo unversteuerter Tabak: Razzia in Leverkusen - Shisha-Bars und Spielhallen im Visier

Razzia in Leverkusen - Shisha-Bars und Spielhallen im Visier

Leverkusen Im Kampf gegen rechtsfreie Räume rückt die Polizei in Leverkusen an. Beamte kontrollieren fast 200 Personen und etliche Lokale.

Bei einer großen Razzia in Leverkusen sind am Freitagabend Spielhallen und Shisha-Bars kontrolliert worden. Der Einsatz betraf vor allem den Ortsteil Opladen, wie die Polizei in Köln mitteilte. Die Lokale würden mitunter „Straftätern wie Dealern, Räubern und Schlägern als Rückzugsort dienen“.