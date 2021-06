SEK-Einsatz in Leverkusen : Razzia in Rheindorf – Polizei durchsucht Clan-Villa

Leverkusen Die Polizei hat am Dienstagmorgen den Wohnsitz eines führenden Mitglieds des Al-Zein-Clans in Rheindorf durchsucht. Ein Mann und eine Frau, die mit Haftbefehlen gesucht wurden, nahmen die Einsatzkräfte fest. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Geldwäche und des Sozialhilfebetrugs.

Der Einsatz begann um 6 Uhr. Mit einem gepanzerten Fahrzeug durchbrachen Spezialkräfte der Polizei das Tor zu der Villa an der Straße Auf der Grieße. Sie sprengten die Haustür auf und drangen in das Wohnhaus ein. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um das Domizil eines führenden Mitglieds des deutschlandweit agierenden Al-Zein-Clans, der immer wieder durch kriminelle Delikte aufgefallen war. Den per Haftbefehl gesuchten Clan-Chef trafen die Polizisten offenbar nicht an, dafür aber einen Mann und eine Frau aus seinem Umfeld, die ebenso mit Haftbefehl gesucht werden. Beide wurden festgenommen.