Staatsanwaltschaft Köln ermittelt Duo soll Geldwäsche mit Corona- und Fluthilfen betrieben haben

Leverkusen/Köln · Ein Ferrari und andere Luxusgüter im Besitz der beiden Hauptverdächtigen kommen offenbar nicht von ungefähr. Das Duo soll mit weiteren Beschuldigten Corona- und Fluthilfen in Millionenhöhe beantragt haben. Ohne entsprechenden Schaden. Dienstag gab es Razzien, unter anderem auch in zwei Objekten in Leverkusen.

13.06.2024 , 13:33 Uhr

Die Staatsanwaltschaft Köln führt die Ermittlungen. Foto: dpa/Oliver Berg

Dienstagmorgen haben Polizei und Steuerfahndung Häuser auch in Leverkusen durchsucht. Die Razzia gehört zu einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln „gegen acht Beschuldigte wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Subventionsbetruges und Geldwäsche im Zusammenhang mit ,Corona-Hilfen‘ und ,Starkregen-Soforthilfe’“, heißt es. Vollstreckt worden seien „Durchsuchungsbeschlüsse, Vermögensarreste sowie zwei Untersuchungshaftbefehle“. Konkret wurden 21 Objekte in Leverkusen, Köln, Rhein-Berg, Bad Honnef, Mühlheim/Ruhr, Duisburg, Hessen, Bayern, Sachsen und Polen durchsucht. In Leverkusen „sind zwei Objekte durchsucht worden, dabei handelt es sich nicht um Wohnräume“, heißt es von der Staatsanwaltschaft Köln auf Nachfrage unserer Redaktion. „Den zwei Hauptbeschuldigten (23, 57) wird vorgeworfen, zwischen März 2021 und April 2022 außerordentliche Wirtschaftshilfen zur Abfederung pandemiebedingter Umsatzeinbußen im Gesamtumfang von über 1,1 Mio. Euro zu Unrecht beantragt und davon 320.000 Euro tatsächlich erlangt zu haben“, sagt die Staatsanwaltschaft. Das Geld sollen die Beiden – Medien berichten von Vater und Tochter, die Staatsanwaltschaft bestätigt dies nciht – „über fingierte Geschäftsbeziehungen auf polnische Konten weitergeleitet haben“. Nach der Flut 2021 stellten sie wohl Anträge in Höhe von 1,2 Mio. Euro – ohne entsprechenden Schaden. Ausgezahlt worden seien 972.000 Euro. Bei der Razzia beschlagnahmten die Ermittler diverse Grafikkarten „mit niedrigem fünfstelligen Vermögenswert, Goldbarren und Münzsammlungen, voraussichtlich 75.000 Euro gesichertes Kontoguthaben“. Dazu einen Ferrari und weitere Luxusartikel.

(LH)