Razzia des Zollamts auch in Leverkusen : Wasserpfeifentabak illegal hergestellt – Fahnder durchsuchen drei Wohnungen

Leverkusen Im Zuge einer Razzia gegen mutmaßlich illegale Hersteller von Wasserpfeifentabak sind in Leverkusen drei Wohnungen durchsucht worden. Sieben Verdächtige wurden festgenommen und wieder freigelassen, darunter kein Leverkusener. Der Steuerschaden soll sich auf 350.000 Euro belaufen.

Unter der Federführung der Staatsanwaltschaft Köln ermittelt das Zollfahndungsamt Essen seit Juni 2020 gegen mehrere Personen aus Köln wegen des Verdachtes der gewerbsmäßigen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der illegalen Herstellung und dem Handel mit unversteuertem Wasserpfeifentabak. Am 14. und 15. Juni durchsuchten mehr als 100 Einsatzkräfte von Polizei und Zollfahndung in einer konzentrierten Aktion insgesamt 16 Objekte in Köln, Leverkusen und Troisdorf. Dabei wurden mindestens 6000 Kilo Wasserpfeifentabak, 750 Kilo Rohtabak, mehrere hundert Kilogramm Vormaterialien, über 100.000 gefälschte Steuerzeichen sowie eine komplette Produktionsanlage sichergestellt werden. Anstoß für die Ermittlungen war laut Staatsanwaltschaft die Sicherstellung von 297 Kilogramm unversteuertem Wasserpfeifentabak in einer Garage in Köln im Jahr 2020. Die weiteren Ermittlungen des Zolls führten zu einem vermeintlich legalen Herstellungsbetrieb im Großraum Köln, aus dem gefälschter und unversteuerter Wasserpfeifentabak ausgeliefert wurde. Am 20. März wurden in einem Transportfahrzeug, das kurz zuvor den Betrieb verlassen hatte, erneut 200 Kilo eines gefälschten und unversteuerten Wasserpfeifentabaks sichergestellt werden.-