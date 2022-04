Polizei sucht Zeugen : Raubüberfall auf Spielhalle in Leverkusen-Wiesdorf

Mit einem Messer attakierte das Räuber-Duo den 21-jährigen Spielhallen-Mitarbeiter. Foto: Michael Scholten

Leverkusen-Wiesdorf Sie klopften, wurde eingelassen und zückten dann ein Messer: Zwei Täter überfielen am Sonntagabend einen Angestellten in einer Spielhalle in Wiesdorf.

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Wiesdorfer Spielhalle am Sonntagabend sucht die Polizei zwei circa 1,70 Meter große und maskierte Männer. Zur Tatzeit soll ein Tatverdächtiger rote Kleidung und der andere schwarze Kleidung getragen haben, meldet die Behörde.

Das soll sich zugetragen haben: Nachdem ein Angestellter (21) kurz vor Mitternacht auf Klopfen die Tür der Spielhalle öffnete, sollen die maskierten Täter ihn attackiert und mit einem Messer in der Hand gezwungen haben, Geld herauszugeben. Sie flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Hinweise an die Polizei über 0221 229-0.

