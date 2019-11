Mitarbeiter mit schwarzem Revolver bedroht : Raubüberfall auf Netto-Markt in Rheindorf

Rheindorf Montagabend forderte ein maskierter Mann in dem Discounter: „Sofort die Kasse her!“ Die Polizei sucht Zeugen.

Die Parallelen zum 22. September sind da: Wie damals hat ein maskierter und bewaffneter Räuber den Netto-Markt in Rheindorf überfallen. Gegen 20 Uhr betrat der Unbekannte am Montag den Discounter an der Felderstraße und bedrohte einen Angestellten (20) und eine Kundin mit einem schwarzem Revolver. Laut Polizei forderte er: „Sofort die Kasse her!“ Dem kam der Mitarbeiter nach. Der Täter flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung. Ob die Überfälle von Montag und von September in Zusammenhang mit fünf weiteren Raubüberfällen stehen, die sich seit September in der Stadt auf weitere Supermärkte ereignet haben, will nun eine Ermittlungsgruppe des Raubkommissariats prüfen. Zum Vorfall am Montag gibt die Polizei diese Täterbeschreibung raus: etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Zentimeter groß, schlank, bekleidet war der Mann mit einer Jeans und einer schwarzen Jacke. Er trug Handschuhe und eine Sturmhaube. Er spricht laut der Zeugen akzentfrei Deutsch. Hinweise: 0221 229-0.